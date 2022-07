Calciomercato, Juventus-Zaniolo e l’ennesimo ribaltone: data del “sì” stravolta

By

Calciomercato Juventus, spunta un ennesimo ribaltone sull’operazione Zaniolo che potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola.

Zaniolo alla Juventus ma a campionato iniziato. È un momento decisivo per i bianconeri, tanti possibili acquisti potrebbero ufficializzarsi in questo momento ma stando al ‘Corriere dello Sport’, l’operazione Zaniolo potrebbe prolungarsi, arrivando così a campionato già iniziato.

Stando infatti all’indiscrezione, il gioiello della Roma non sarebbe considerato, attualmente, una priorità. Pertanto è sempre più vicino il suo passaggio in bianconero ma la Juventus potrebbe muoversi più avanti nel tempo, in una fase successiva e quindi a campionato iniziato.

Calciomercato Juventus, Zaniolo può arrivare ma a campionato iniziato

Il ‘Corriere dello Sport’ sostiene quindi che l’operazione potrà essere fatta ma non nell’immediato come, invece, si è letto in questi giorni. Certamente il profilo piace alla società bianconera e lo stesso giocatore sembra volere la Juventus a tutti i costi.

Le parti si stanno incontrando per raggiungere una decisione finale sulla trattativa e nell’operazione potrebbero essere inserite alcune contropartite tecniche. La Juventus avrebbe esuberi da poter inserire in uno scambio. Staremo a vedere cosa succederà ma i punti di vista, adesso, sono numerosi. Certamente rimane la quasi certezza della volontà del giocatore di rilanciarsi ad alti livelli proprio in bianconero.