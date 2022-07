Calciomercato Juventus, Spalletti “frega” Allegri in corsia: intreccio con la Roma

Calciomercato Juventus, il Napoli valuta un profilo che piace ai bianconeri in caso di partenza di un loro big dell’attacco.

Il Napoli, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe messo gli occhi su Kostic. L’esterno che piace molto ai bianconeri adesso potrebbe diventare un vero e proprio oggetto dei desideri per la squadra partenopea.

Osimhen è desiderato dalle big d’Europa e se dovesse partire, sarebbe di fronte a una cifra da capogiro: oltre i cento milioni di euro e inoltre Mertens e Insigne già non ci sono più e e proprio per questo motivo, il Napoli valuterebbe Filip Kostic.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Kostic

Non proprio un giovanissimo, essendo un quasi trentenne, a settembre il giocatore compirà i 30 anni e ma è un esterno di grande esperienza che già i bianconeri sembravano avere in pugno. L’Eintracht, come sappiamo, chiede almeno 20 milioni e questo frena il club partenopeo, ma il serbo ha – comunque – un contratto in scadenza fra un anno e l’agente Alessandro Lucci potrebbe gestire il suo assistito portandolo in Italia già da subito ma occhio anche alla Roma.

Si potrebbe infatti scatenare un vero e proprio “derby” italiano per Kostic. E adesso alla corsa del serbo potrebbe aggiungersi proprio il club di Spalletti che lo valuta come potenziale rinforzo, soprattutto se dovesse partire un altro attaccante in rosa.