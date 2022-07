Calciomercato, Firmino alla Juventus con lo scambio: le ultime dalla Francia

Calciomercato, Firmino alla Juventus con lo scambio: ecco le ultime che arrivano dalla Francia su questa possibile operazione

Finalmente gli arrivi, con Di Maria e Pogba che sono atterrati a Torino in meno di 24 ore e che sono pronti a vestirsi di bianconero per iniziare così la nuova stagione. Ma non è finita qui, ovviamente, perché la Vecchia Signora ha bisogno di altri innesti: un centrocampista centrale che detti i tempi in mezzo al campo, e anche un vice Vlahovic. Insomma, per Cherubini questo non è sicuramente il momento di andare in vacanza.

Tralasciando almeno per ora quello che potrebbe essere il metronomo, concentriamoci invece su quello che potrebbe essere il vide dell’attaccante serbo che la Juve ha preso lo scorso gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse per Edin Dzeko, che sembra in uscita dall’Inter, ma anche per Firmino, l’attaccante brasiliano del Liverpool che potrebbe entrare in uno scambio.

Calciomercato, Rabiot per Firmino

L’idea, a quanto pare, era quella di piazzare uno scambio con Adrien Rabiot: il francese sembra sull’uscio, ma secondo quanto riportato dal giornalista francese Ignanzio Genuardi, non c’è nessuna conferma su questa magia di mercato. Sì, l’ex Psg che ha ancora un anno di contratto con la Juve rimane ancora in uscita, ma le voci che sono circolate almeno per il momento non sono confermate dagli addetti ai lavori. Insomma, se ne potrebbe anche riparlare nelle prossime settimane, ma appare difficile pensare anche che Klopp, dopo aver anche ceduto Mané al Bayern Monaco, si possa liberare di un altro elemento assai importante sulla prima linea.

In tutto questo però c’è una cosa certa, ed è il fatto che Rabiot comunque, davanti ad una buona offerta, verrà ceduto. Anche Allegri sembra si sia convinto di questo nonostante lo scorso anno lo ha mandato in campo quasi sempre.