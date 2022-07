Calciomercato Juventus, lo scambio che taglia fuori l’Inter: colpo da 30 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano al futuro e mettono nel mirino due difensori che piacciono anche all’Inter.

La Juventus mette nel mirino alcuni degli obiettivi dell’Inter. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero messo nel mirino due centrali che piacciono anche Marotta, il primo noto è Bremer del Torino e il secondo è Akanji del Dortmund.

Stando infatti all’indiscrezione riportata da ‘Calciomercatoweb’ sarebbero questi i nomi in caso, sempre più concreto, di addio di De Ligt. Per Akanji la Juventus potrebbe addirittura sfruttare la carta dello scambio. Ai tedeschi piace molto Mckennie e ciò potrebbe rappresentare un vantaggio per un eventuale contropartita tecnica.

Una sicurezza che farebbe al caso dei bianconeri. Akanji ha tutte le caratteristiche per permettere l’ulteriore salto di qualità della squadra di Allegri. Come detto poc’anzi, l’operazione si farebbe soltanto dinnanzi ad uno scambio più conguaglio. Si valuta un operazione tra i 25-30 milioni di euro più ovviamente il cartellino del texano McKennie.

In alternativa scuote sempre il derby d’Italia per Bremer. Il centrale brasiliano ha dimostrato di avere il phisique du role ideale. Il Torino lo lascerà partire e le ambizione del giocatore sono quelle di giocare e vince la Champions League. Sicuramente una delle due big lo avrà. Cherubini non si lascia, insomma, impreparato. Il suo obiettivo adesso è arrivare ad un centrale in caso di addio di De Ligt: questi sono i nomi più gettonato insieme, ovviamente, al noto Koulibaly.