Calciomercato Juventus, blitz imminente: offerta con scambio per il nuovo argentino

Calciomercato Juventus, blitz imminente per il centrocampista. Adesso i bianconeri hanno un piano per chiudere l’operazione.

Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, Pogba non sarà l’unico innesto in mediana. Ancora da capire dove potrebbe giocatore il potenziale acquisto Zaniolo, la Vecchia Signora fa i conti in grande e valuta anche l’acquisto di Paredes in uscita dal Psg.

L’ex Roma è uno dei favoriti per essere un nuovo centrocampista a disposizione di Allegri. Ancora dubbia la permanenza di Rabiot e Arthur, molto probabilmente uno dei due partirà, anzi, molto probabile che sarà una cessione doppia. Il tal senso, al loro posto potrebbe arrivare proprio Paredes.

Calciomercato Juventus, continua l’interesse per Paredes | Acquisto lampo

I dialoghi fra le parti sono ancora aperti, anzi, lo sono già da tempo. L’entourage del giocatore ha già aperto alla possibilità del ritorno in Serie A, proprio alla Juventus ma la Vecchia Signora è ancora al lavoro per la formulazione dell’offerta giusta.

Non è scontato pensare che, dati i tanti esuberi, la Juventus possa inserire qualche contropartita tecnica. Magari qualche giocatore che possa interessare al Psg, come, appunto, lo stesso Rabiot. Si era parlato dell’interesse dei parigini nel riprendersi indietro propri l’ex. Adrien lasciò Parigi per scegliere la Juventus. Adesso non è scontato pensare che possa anche lui ritornare dove tutto è iniziato. Staremo a vedere cosa deciderà la società, ma una cosa è certa, Paredes interessa molto alla Juventus e si farà di tutto per chiudere l’operazione il primo possibile, trovando l’offerta congrua.