Calciomercato, fa tutto la Juventus: il nuovo club di Dybala lo “sceglie” Cherubini

Calciomercato Juventus, il nuovo club di Dybala è stato scelto. Adesso c’è un importante novità sul futuro.

Stando alle ultime indiscrezioni la Roma, in caso, appunto, di addio di Nicolò Zaniolo sceglierebbe Paulo Dybala per sostituirlo. Nonostante l’interesse dei nerazzurri nei confronti della Joya, il club giallorosso sembra ad un punto di svolta sull’operazione.

La Roma non avrebbe più dubbi: in caso di cessione di Nicolò Zaniolo, l’obiettivo numero uno per sostituirlo è proprio la Joya. Una pista caldissima con contatti diretti tra le parti già negli ultimi giorni. Lo Special One avrebbe richiesto esplicitamente l’ex 10 bianconero e adesso la concorrenza dei giallorossi supera quella dell’Inter.

Calciomercato Juventus, Dybala alla Roma | Sarà lui il sostituto di Zaniolo

Adesso è sfida aperta tra i giallorossi e l’Inter per Dybala. Come sappiamo Marotta ha parlato apertamente della Joya ma non sarebbe in grado di chiudere l’operazione, perché, come riporta ‘Repubblica’, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez fanno muro per l’addio.

Ed ecco che è entrata di diritto la Roma che fresca di vittoria della Conference vuole ritornare in alto anche in campionato puntando su campiono consolidati come la Joya. Staremo a vedere cosa succederà ma la pista sembra rovente, così come quella di Zaniolo in direzione Torino.