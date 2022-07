Calciomercato Juventus, il doppio addio spalanca le porte: “geometra” per Allegri

Calciomercato Juventus, affinché si possa consolidare l’obiettivo in mediana bisognerà sfoltire. Uno o addirittura due giocatori in partenza.

La Juventus guarda al presente e vuole consolidare un obiettivo già seguito da lungo tempo in mediana. Stiamo parlando chiaramente di Paredes: l’argentino avrebbe già fatto sapere di essere entusiasta del possibile ritorno in Serie A e alla Juventus ma per consolidare l’operazione bisognerà cedere proprio in mediana. Uno o due in specie.

Il primo che potrebbe dire addio è proprio Ramsey. Il gallese potrebbe, clamorosamente, rimanere in Serie A. Oltre ad Aaron, un altro profilo in uscita è Arthur. Il brasiliano non ha saputo ritagliarsi un posto importante in bianconero e adesso per lui si aprono diverse piste internazionali, con – addirittura – il possibile ritorno al Barcellona.

Come scrie ‘La Gazzetta dello Sport’, l’arrivo di Paredes soltanto di conseguenza ad una o addirittura due cessioni. Ma nelle uscite potrebbe aggiungersi anche Rabiot, nonostante l’ultima parte della stagione molto buona del francese, per lui si aprono anche diverse opportunità dall’estero.

Allegri ha già abbastanza chiaro quale sarà il prossimo centrocampo. Pogba sarà la priorità ma c’è anche bisogno di un profilo che sia in grado di fare la regia. Fagioli è un giocatore molto giovane e nonostante sia adatto al tipo di ruolo in questione, potrebbe essere ceduto in prestito per fare ulteriore esperienza, questo, chiaramente, verrà decisa di comune accordo tra società e l’allenatore. Ma Paredes è un profilo già pronto che farebbe assai comodo per essere quel rinforzo necessario per la prossima stagione.