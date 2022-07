Calciomercato, Kostic-Juventus: il ribaltone è ufficiale

Calciomercato Juventus, il ribaltone adesso è ufficiale. Ne parla l’allenatore che lascia intendere quale sarà il futuro.

L’esterno è stato più volte accostato alla Juventus ma quale sarà, alla fine, il futuro di Filip Kostic? Ne ha parlato direttamente l’allenatore Oliver Glasner che non teme di perderlo nel futuro. Parlando con la ‘Bild’, il mister ha fatto capire che la volontà di tenerlo c’è, così come quella di renderlo un giocatore chiave della propria squadra.

Il 29enne viene considerato fondamentale ma nel calcio attuale non si può escludere niente. Si è parlato dell’interesse dei bianconeri e della possibilità, scherzosa ci mancherebbe, di ricevere un’offerta dall’Arabia Saudita com’è successo a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Glasner è sicuro | Kostic può anche rimanere

Il giocatore è sicuramente apprezzato nell’ambiente e per mister Glasner può anche rimanere ancora in Germania, ecco cosa ha detto in tal senso: “Gli ho dato un consiglio: Anche se rimani all’Eintracht, avrai cibo caldo tre volte al giorno. Aveva un po’ di dubbi su questa affermmazione“, scherzando Glasner continuai il discorso accennando al possibile addio:

“Forse riceverà un’offerta di Cristiano Ronaldo dall’Arabia Saudita. Ma ho la sensazione che giocherà molte altre partite con l’Eintracht, me lo sento. Il serbo potrebbe diventare il miglior giocatore con gli Eagles: ha tutte le caratteristiche per farlo”. Ora la scelta finale aspetta solo al giocatore che deciderà se rimanere oppure accettare la corte bianconera che è certamente la pista più calda per il suo futuro. Attenderemo gli sviluppi dell’operazione.