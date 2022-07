Calciomercato Juventus, Zaniolo con de Ligt: il grande rifiuto e piano B da sogno

By

Calciomercato Juventus, crescono le speranze così come la possibilità di avere i due classe ’99 insieme: ecco come.

C’è ancora grossa distanza tra domanda e offerta per De Ligt. il Bayern non intende accontentare le aspettative dei bianconeri e pertanto si valuta la clamorosa possibilità di una permanenza in bianconero. Eventualità certamente gradita dall’ambiente viste le qualità di De Ligt.

Insieme alla possibile permanenza di De Ligt potrebbe aggiungersi l’arrivo di Zaniolo. Ecco perché: il giocatore vuole rimanere in Serie A ma la permanenza alla Roma pare improbabile anche perché il calciatore permetterà una grande plusvalenza in casa di cessione.

Calciomercato Juventus, “rimane” De Ligt e arriva Zaniolo | Doppia eventualità incredibile

Stando alle indiscrezioni riportate da ‘La Stampa’, Niccolò viene valutato non più di 40 milioni dalla dirigenza bianconera. La Roma ne vuole 50 e non sembra voler alcune contropartite offerte dai bianconeri.

Per limare definitivamente le distanze, l’operazione si potrebbe chiudere con la formula di un prestito con riscatto obbligato tra un anno, proprio com’è avvenuto con Federico Chiesa dalla Fiorentina. Eventualità gradita anche dall’ambiente bianconero che avrebbe subito a disposizione il già consolidato classe 1999 pronto per fare la differenza da subito. Attendiamo ulteriori sviluppi sulla trattativa che sembra ormai ben avviata e prossima all’accordo. Tra l’altro Zaniolo avrebbe già rifiutato il Tottenham, che era ufficiosamente il piano B per il suo futuro.