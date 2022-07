Calciomercato Juventus, Allegri insaziabile: freccia letale al fotofinish

Calciomercato Juventus, nonostante l’interesse dell’altra società, Allegri non demorde e chiede la freccia laterale.

Per Allegri non è mai detta l’ultima parola. Il mister ha chiesto esplicitamente alla società di provarci ancora per Molina. Come fa sapere ‘Marcello Chirico’ su Twitter, la Juventus non demorde sulla freccia dell’Udinese nonostante l’interesse dall’estero.

Nulla è ancora finito. La parola fine non è stata messa ancora. Nonostante l’interesse dell’Atletico Madrid ormai ad un passo dalla firma del giocatore dell’Udinese, Allegri ha chiesto di puntarci ancora, proprio com’è successo con Bremer: preso in tre giorni dopo un corteggiamento di sei mesi da parte dei nerazzurri.

Calciomercato Juventus, Allegri ci crede ancora per Molina

Per ora un mercato incredibile quello della Juventus ma la vera ciliegina sarebbe l’acquisto di un laterale che possa garantire un upgrade nell’immediato. Molina è il profilo giusto. Giocatore duttile tecnicamente ma anche molto abile nella fase difensiva. Ideale e utilizzabile in più ruoli.

Allegri lo vuole e nonostante l’interesse dell’Atletico di Simeone, il mister chiede un ultimo sforzo alla società bianconera. Staremo a vedere cosa succederà ma c’è comunque ottimismo sul proseguo del mercato.