Juventus, la tournée negli USA regala già novità: esclusioni a sorpresa

Calciomercato Juventus, alcuni di questi giocatori che non prenderanno parte alla tournée estiva, sono già con le valigie in mano.

La tournée americana è sempre un ottimo palcoscenico mondiale, l’inizio della nuova stagione e la presentazione ai tifosi dei nuovi acquisti. C’è sempre molto hype nonostante si giochino amichevoli per saziare il pubblico anche di oltre oceano. La Juventus ha tifosi sparsi per tutto il mondo e in USA c’è anche un fandom pronta ad accogliere i propri beniamini ma alcuni giocatori non saranno presenti.

Un segnale evidente che alcuni di questi giocatori verranno ceduti, alcuni infatti sono già al centro del mercato in uscita. Come scrive ‘Agresti’ su Twitter, tra gli assenti in USA ci sono: Chiesa, Kaio Jorge, Arthur, Pjaca, Ramsey, De Sciglio e Rabiot.

Calciomercato Juventus, esuberi da vendere subito | Il piano della dirigenza

Certamente uno dei primi profili in uscita è Aaron Ramsey, il gallese tornato dopo il prestito in Scozia è già con le valigie in mano, si cerca solo la giusta destinazione per il gallese. Chiesa ovviamente non sarà presente perché infortunato. Il giovane esterno bianconero ritornerà a disposizione di Allegri soltanto da gennaio, quindi a metà della stagione.

Per Rabiot, Pjaca, Arthur e Kaio Jorge si prevedono cessioni. Rabiot è corteggiato da diverse squadre europee e potrebbe essere il sacrifico necessario per permettersi altri investimenti, come l’acquisto di Paredes. Arthur piace ancora all’Arsenal che potrebbe avere la parola fine sulle avversarie. Per l’attaccante brasiliano, invece, si prevede un possibile prestito ancora da specificare.