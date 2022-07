Calciomercato, Juventus-Paredes e quella fumata bianca: c’è già la data

Calciomercato Juventus, quella fumata bianca con tanto di data. Tutto pronto per il “nuovo” acquisto in mediana.

Non è più un mistero, la Juventus vuole e cerca il suo nuovo play. Paredes per caratteristiche tecniche è il profilo ideale. Allegri l’ha chiesto e adesso potrebbe averlo già nell’immediato.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il centrocampista argentino sarebbe molto vicino al passaggio sotto la Mole. Il classe 1995 del Psg è in uscita dalla squadra francese e vorrebbe solo il bianconero. Un ritorno in Italia dopo la parentesi francese. Come riportato da “Sportmediaset”, Paredes potrebbe essere già in Italia la prossima settimana.

Calciomercato Juventus, colpo di scena da capogiro | Paredes in Italia già la prossima settimana

I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per il buon esito della trattativa e Allegri adesso ci spera, eccome che ci spera. Il play ideale per il suo centrocampo un volto “nuovo” ma con grande esperienza nel campionato italiano. Paredes adesso è pronto ad essere – di nuovo – molto importante, con un posto indispensabile, quello del regista.

Un passato glorioso con Andrea Pirlo e mai più replicato fedelmente. Adesso a Paredes aspetterà un compito importante, quello di essere parte di un centrocampo rinato dopo l’acquisto di Pogba e consolidato dai giovani già parte salda del progetto come Locatelli. Allegri potrà avere l’argentino probabilmente già la prossima settimana. Non ci resta che aspettare e, a questo punto, sognare il nuovo grande colpo by Cherubini & Arrivabene.