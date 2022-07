Calciomercato Juventus, hanno tolto le castagne dal fuoco: cessione in Serie B

Calciomercato Juventus, dopo il prestito in Serie A il suo futuro potrebbe ripartire dalla Serie B: ecco cosa può succedere.

Il futuro di Kastanos potrebbe essere in Serie B. Il centrocampista classe 1998 dopo il prestito alla Salernitana nella scorsa stagione, adesso, continua ad essere un obiettivo concreto della Ternana.

Stando infatti all’indiscrezione riportate da il ‘Calcioternano.it’, il centrocampista bianconero sarebbe uno dei desiderati speciali del club umbro. Si valuta il prestito secco.

Calciomercato Juventus, Kastanos in prestito in Serie B

Il club umbro vorrebbe subito il giocatore e valuterebbe il prestito del centrocampista il prima possibile. Un ultimatum che probabilmente arriverà solo nei prossimi giorni.

Intanto la Juventus continua a lavorare per un altro centrocampista in entrata, la Juventus necessita di un profilo dalle caratteristiche come quelle di Paredes. Il giocatore aprirebbe all’arrivo in bianconero e avrebbe già un sacco di compagni e amici in rosa, come il nazionale Di Maria.