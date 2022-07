Calciomercato, Juventus-Inter is back: blitz per la svolta

Calciomercato Juventus, una sfida aperta tra i due club ai vertici. Entrambi si contengono un giocatore molto desiderato.

Una sfida ai vertici tra Juventus e Inter, di nuovo, dopo l’operazione Bremer. I due club si contendono un altro centrale difensivo, questa volta si parla di Nikola Milenkovic. Il classe 1997 della Fiorentina potrebbe lasciare i viola per un’offerta intorno ai 20 milioni.

Come, infatti, riporta “La Nazione”, nei prossimi giorni l’agente del giocatore, Fali Ramadani, incontrerà i dirigenti del club viola per capire quale sarà il futuro del giocatore.

Calciomercato Juventus, Milenkovic conteso

Sarà un incontro decisivo anche perché il difensore andrà in scadenza proprio in questa stagione, a giugno 2023. Per evitare di perderlo a zero la dirigenza vuole salvaguardarsi da questa eventualità.

Staremo a vedere cosa succederà nel futuro del giocatore che continua ad essere oggetto dei desideri dei due big club italiani. Opportunità certamente ghiotta.