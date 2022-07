Calciomercato Juventus, affare sbloccato: ritorno sempre più vicino

By

Calciomercato Juventus, adesso il ritorno sembra sempre più vicino. Affare sbloccato e gioia per il mister.

Si avvicina e di molto il ritorno di Alvaro Morata in bianconero. Come scrive il giornalista ‘Franco Leonetti’ sul proprio profilo social, l’attaccante spagnolo è prossimo per diventare ancora una volta un attaccante alla corte di Allegri.

Profili destinati, ancora, una volta a ritrovarsi. Allegri potrebbe riavere Morata a disposizione, per la terza volta. Non ci sono dubbi che per volontà, spirito di sacrifico ma soprattutto tenacia, Alvaro sia il preferito di mister Allegri: un fedelissimo dal quale ripartire.

Calciomercato Juventus, Morata si appresta a tornare ancora in bianconero

Adesso le parti sarebbero, di nuovo, più vicine che mai. L’attaccante spagnolo vuole riemergere in Serie A e darebbe comunque credibilità ad un progetto basato su giovani ma anche su leader col phisique du role ideale per essere la Juventus.

Alvaro ha tutte le caratteristiche del caso e per ragioni certamente giustificate avrebbe anche il benestare di mister Allegri. Il vice Vlahovic ideale sarà lui. Allegri lo vuole a disposizione il prima possibile e adesso le parti limeranno gli ultimi dettagli affinché si possa, di nuovo, acconsentire al Morata tris.