Calciomercato Juventus, Zaniolo e quella telefonata galeotta: enigma da Sherlock Holmes

Calciomercato Juventus, una chiamata inaspettata che potrebbe dare grandi segnali per il futuro del giocatore: ecco cosa può succedere.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, Zaniolo avrebbe ricevuto una chiamata dall’ambiente bianconero. Non si sa l’identità del presunto dirigente ma è certo che l’intento è stato quello di garantire al giocatore l’ancora vivo interesse nei suoi confronti. Zaniolo andrà in scadenza la prossima estate ma la Vecchia Signora potrebbe già chiuderlo in questa sessione.

Dovranno esserci i margini della trattativa ma è anche vero che il giocatore ha già aperto più volte alla nuova destinazione. Non è un mistero, dunque, che Zaniolo stia proprio aspettando la Juventus ma quando arriverà? Si presume che le possibilità che si chiuda già in questa stagione siano tante ma non è da escludersi nemmeno che il giocatore possa continuare -ancora- in giallorosso.

Calciomercato Juventus, Zaniolo in o out | La chiamata decisiva

Una cosa è certa, la Juventus non l’ha dimenticato anche se non sembra si stia muovendo con passi concentri almeno nelle ultime settimane. L’interesse è vivo ma forse, prima, bisogna consolidare altri obiettivi come, appunto, l’altro centrocampista che ha già un volto, quello di Paredes.

Tempi maturi quindi ma non con fretta. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi ma l’interesse nei confronti del talentoso italiano è ancora vivo.