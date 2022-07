Calciomercato Juventus, Arthur fa le valigie sul serio: doppia pista da sballo

Calciomercato Juventus, clamorosa destinazione per Arthur. Il brasiliano potrebbe essere il desiderato numero uno.

Stando alle ultime indiscrezioni, Arthur potrebbe essere nuovamente corteggiato dal Barcellona. Stando infatti alla notizia data sul social di ‘Dario Pellegrini’ su Twitter, il brasiliano è uno dei preferiti dalla dirigenza blaugrana.

Non solo interessi dalla Premier League quindi. Il brasiliano è uno dei desiderati speciali del Barcellona. La squadra dove militò prima del passaggio definitivo in bianconero nel famoso scambio di con Pjanic.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Arthur

Il Barcellona dunque farebbe sul serio per il brasiliano e l’operazione si concretizza nel caso, appunto, i blaugrana dovessero cedere De Jong per fare cassa. Stando infatti alle ultime novità estere, proprio l’olandese potrebbe partire per andare in Premier League alla corte dell’ex allenatore ai tempi dell’Ajax, Ten hag.

Nell’eventuale della cessione di De Jong a quel punto il Barcellona metterebbe nel mirino proprio il brasiliano che ritornerebbe volentieri in Spagna, campionato che lo vide protagonista per lungo tempo.