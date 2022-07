Calciomercato Juventus, il ritorno di Morata: l’indizio social svela tutto

Calciomercato Juventus, Morata ritorna in bianconero? Un indizio social, adesso, non lascia più dubbi: ecco cosa è successo.

Alvaro Morata potrebbe ritornare in bianconero. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente da ‘Tuttsport’, l’attaccante spagnolo sarebbe pronto per il suo rientro a Torino.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Morata starebbe già ristrutturando casa sua insieme alla moglie Alice Campello, la casa in questione sarebbe a Torino per l’appunto. I lavori sarebbero stati affidati alla VMaison che a capo ha la moglie dell’ex portiere bianconero Marco Storari.

Calciomercato Juventus, Morata ritorna a Torino | Sta ristrutturando casa

In attesa di un altro figlio, Alvaro e moglie sperano di trascorrere questa stagione proprio a Torino. Morata è inoltre in cima alla lista desideri di Allegri. L’attaccante ideale e duttile che richiede esplicitamente il mister. Il suo rientro, dunque, potrebbe essere una cosa voluta non solo dal giocatore ma proprio direttamente dalla società.

In attesa di capire come si svilupperanno i tempi e soprattutto come verrà decisa la strategia per il suo ritorno, l’indizio social non lascia dubbi sul possibile grande ritorno di Morata.