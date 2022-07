Calciomercato Juventus, scacchiera completata: doppia pedina da urlo

Calciomercato Juventus, il mosaico prende presto forma: ecco quali saranno i prossimi due, probabili, acquisti dei bianconeri.

Il mosaico di Allegri prende presto forma. Mancano solo due elementi fondamentali, l’attaccante, o meglio, il vice di Vlahovic che può giocare anche da esterno e un centrocampo. In tal senso ci sarebbero anche già i nomi.

Sembra infatti che almeno la Juventus abbia le idee chiare sul centrocampista. Paredes rimane il preferito e il possibile colpo ulteriore in mediana. Dopo l’addio in rescissione di Ramsey, la Juventus potrebbe consolidare un altro colpo in entrata, si parla già da tempo di Paredes che adesso potrebbe arrivare per fare il cosiddetto play per Allegri. Ma non è l’unico nome.

Calciomercato Juventus, Paredes + Werner | Il mosaico prende forma

L’altro papabile nome è quello di Timo Werner. Il giocatore sta valutando seriamente l’addio al Chelsea dopo la sfortunata avventura inglese. Le possibilità sarebbero due, la Juventus che prende sempre più quota oppure il ritorno in Germania, al Lipsia laddove giocò prima di trasferirsi in Inghilterra.

Ma c’è da dire, che almeno stando in attacco, come scritto da ‘Il Corriere dello Sport’ il primo obiettivo rimane sempre Alvaro Morata. Il tedesco piace ma viene valutato solo come alternativa allo spagnolo che rimane comunque la prima scelta di Allegri. Ma l’operazione il ritorno di Morata non sarà semplice pertanto il tedesco rimane un valido candidato a diventare un nuovo attaccante della Vecchia Signora.