Calciomercato Juventus, Morata ne porta un altro: ecco il sostituto di Pogba

Calciomercato Juventus, insieme ad Alvaro Morata potrebbe arrivare anche un’altra sorpresa dall’Atletico Madrid: ecco chi.

Insieme a Morata dall’Atletico Madrid potrebbe arrivare Saul. Il giocatore spagnolo è in uscita dalla Spagna e ciò potrebbe rappresentare per i bianconeri un doppio, clamoroso, vantaggio.

Morata è sempre il favorito per il ritorno in attacco. Il vice Vlahovic ideale. La Juventus lo vuole come prima scelta ma sta valutando anche altre ipotesi. Stando alle ultime indiscrezioni sembra farsi strada anche la pista che porterebbe a Martial del Manchester United.

Calciomercato Juventus, non solo Morata | Arriva anche Saul

Ma L’Atletico potrebbe inserire nella trattativa legata a Morata anche il cartellino di Saul. Giocatore spagnolo che è ritornato dopo l’esperienza in Premier League al Chelsea. Saul rappresenterebbe un ulteriore upgrade in mediana per i bianconeri soprattutto dopo il brutto infortunio di Pogba che potrebbe tenere fuori il francese anche cinque mesi.

La Juventus si guarda in giro e valuta le più valide alternative europee, c’è da dire che il mercato per ora è stato importante ma non è ancora assolutamente terminato, anzi, la Juventus deve consolidare ancora uno o due obiettivi cardine.