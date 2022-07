Calciomercato Juventus, debacle Pogba: pronto soccorso Guardiola

Nuovi nomi in mediana in entrata soprattutto se la questione Pogba non dovesse risolversi in tempi brevi. Il nuovo nome è da urlo.

La Juventus valuta un nuovo acquisto in mediana, qualora, appunto, Pogba non dovessi risolversi in tempi celeri. Come sappiamo il francese è reduce da un recentissimo infortunio e potrebbe, qualora si operasse, anche stare fuori 5 mesi. Troppi per alcune frasi cruciali della Juventus. Pertanto i bianconeri lavorano alla possibile, grande, opportunità che il mercato estero è in grado di offrire.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Cherubini avrebbe ricevuto gli intermediari di alcuni giocatori. Si parla anche di un profilo decisamente interessante dal Manchester City, cioè il tedesco Gundogan.

Una posizione sempre più in bilico al Manchester City e quindi una grande opportunità da cogliere. I bianconeri vantano un buon appeal internazionale e, di conseguenza, un acquisto del calibro di Gundogan rappresenterebbe quella combo indiscutibile. Giocatore con un palmares importante, adesso, potrebbe essere l’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il tedesco risulta in bilico nelle gerarchie di Guardiola e il suo futuro potrebbe quindi essere altrove. Con un passato importante da protagonista assoluto al Dortmund, nella sua avventura inglese, il giocatore ha saputo comunque ritagliarsi score importanti e soprattutto tanti titoli che hanno ulteriormente aumentato il suo appeal internazionale. La Juventus lo valuta in una lizza di nomi che comprendono anche, clamorosamente, il possibile ritorno di Miralem Pjanic.