Calciomercato Juventus, Allegri non crede ai suoi occhi: si chiude in settimana

Calciomercato Juventus, tempi maturi per la chiusura dell’operazione in uscita. Adesso l’affare si chiude in una settimana.

Un operazione in chiusura. Come scrive ‘Tuttosport’ l’operazione Arthur adesso è più concreta che mai. Il centrocampista brasiliano potrebbe diventare un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. Un operazione che si chiuderebbe con un prestito, ancora da stabilire se ci sarà obbligo o diritto di riscatto.

Il Valencia chiederebbe inoltre un contributo economico nel pagamento dello stipendio del giocatore. La fumata bianca è quasi prossima, si dice già entro una settimana.

Calciomercato Juventus, c’è la fumata bianca | Arthur prossimo giocatore del Valencia

Operazione decisamente in chiusura che garantirebbe una manovra in entrata ai bianconeri. C’è sempre Paredes che scalpita e l’argentino è considerato proprio la prima scelta in caso, appunto, di addio di Arthur. Il brasiliano ha già aperto alla possibilità di tornare in Spagna e il Valencia di Gattuso gli darebbe un posto da titolare.

Manca dunque solo l’ufficialità ma da quanto filtra nell’ambiente le parti sono decisamente vicine per la chiusura immediata. Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale.