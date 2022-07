Calciomercato Juventus, bomber in saldo: lo prendono solo gratis

Calciomercato Juventus, la possibilità di avere il bomber da subito è concreta ma i bianconeri valutando anche l’alternativa gratis.

La Juventus è sempre a caccia di un bomber da affiancare a Dusan Vlahovic. Un altro giocatore capace di fare la differenza a livello offensivo garantendo un buono score sotto rete. Tra i tanti nomi è ritornato prepotentemente quello del bomber del Barcellona, Depay.

Depay lascerà il Barcellona. Mister Xavi ha già fatto sapere all’olandese che ci sarà poco spazio per lui e che con l’acquisto di Lewandowski e il rinnovo di Dembelé, i posti in attacco sono già stati scelti. Un motivo in più per vederlo partire già in questa sessione ma con due opzioni.

Calciomercato Juventus, Depay può arrivare subito o in scadenza nel 2023

Due quindi le strade da intraprendere. Se la Juventus lo vuole subito dovrà sborsare almeno 15-20 milioni di euro, ma si confida in un possibile ulteriore sconto visto che il Barcellona potrebbe perderlo a zero proprio nel 2023 anche se non si esclude un possibile rinnovo fino al 2024, così da poterlo cedere ad un prezzo congruo.

Due opzioni che i bianconeri potrebbero intraprendere. Ma il nome di Depay sembra piacere molto allo stesso Allegri che apre all’idea di averlo in rosa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, visto che l’inizio del campionato è ormai alle porte.