Calciomercato, il “nuovo Ronaldo” alla Juventus: contatti infuocati

Calciomercato Juventus, cresce l’ottimismo per il nuovo “Ronaldo” in bianconero. Adesso c’è una grande possibilità.

Un paragone certamente importante, quasi invasivo. Ma Luis Muriel a più riprese è stato paragonato all’altro Ronaldo, il cosiddetto “fenomeno” che in Italia abbiamo visto con la maglia dell’Inter. Adesso cresce l’ottimismo per un suo possibile arrivo in attacco.

L’operazione Alvaro Morata sembra esserci complicata ulteriormente e la Juventus non può ancora aspettare. Il campionato è alle porte e la quesitone offensiva deve essere risolta il più presto possibile. Stando infatti a ‘Tuttosport’ lo stesso attaccante colombiano avrebbe aperto all’ipotesi bianconera e sarebbe contento di essere allenato da Allegri.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Muriel | Contatti con l’agente

Secondo infatti ‘Tuttosport’ ci sarebbero stati contatti diretti con l’agente del colombiano che è anche lo stesso di Kostic. Un caso del destino che potrebbe riportare un vecchio pallino in cima alla lista dei desideri. Muriel è senza dubbio un attaccante rodato e molto tecnico. Un giocatore ideale se pensato in fase offensiva e soprattutto affiancato da altri giocatori tecnici del calibro di Chiesa o Di Maria.

La formula è chiaramente un operazione più che sostenibile per i bianconeri essendo, di fatto, un operazione a saldo. Muriel per ovvio motivi avrebbe anche l’esperienza giusta per ambire in campo internazionale e di conseguenza sarebbe un profilo più che gradito in casa bianconera. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni ma i tempi ormai sono maturi.