Calciomercato Juventus, Ronaldo “tradisce” ancora: così salta tutto

Calciomercato Juventus, un intreccio da urlo che vedrebbe protagonista anche l’ex bianconero Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo lascerà certamente il Manchester United e, giorno dopo giorno, aumentano le possibilità di vederlo all’Atletico Madrid, la sua eterna rivale ai tempi del Real Madrid. Un volere dell’agente Mendes che a quel punto sbloccherebbe l’operazione Morata in uscita.

Ma sembra, come scrive anche ‘La Gazzetta dello Sport’ che l’ambiente dei colchoneros, così come i tifosi e lo spogliatoio in generale, non sia così a favore della possibile candidatura di CR7 a Madrid dalle sponde opposte. E, di conseguenza, difficilmente l’Atletico Madrid lascerebbe partire Morata.

Calciomercato Juventus, se Morata esce arriva Ronaldo? Bizzarre coincidenza da Madrid

Una bizzarra coincidenza se si pensa che entrambi i giocatori erano il reparto offensivo della Juventus giusto due stagioni fa. Adesso sarebbero legati da un incredibile destino. Cristiano vuole la Champions e una squadra idonea per potergliela offrire. L’Atletico sembra una pretendente di rilievo ma i tifosi, così come l’ambiente non può dimenticare il passato del “nemico”. Pertanto difficilmente si sbloccherà, o almeno, se Morata non venisse realmente venduto alla Juventus.

La prima scelta dei bianconeri continua ad essere lo spagnolo anche e soprattutto per volere dello stesso allenatore Massimiliano Allegri. In caso di mancato accordo, allora, tutto rimarrà vano. Senza un esito diciamo per entrambi i club.