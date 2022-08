Calciomercato, svolta Juve: il giorno è arrivato: Arrivabene ha deciso

Calciomercato Juventus, sono ore decisive per la cessione del centrocampista ma bisogna trovare l’accordo sull’ingaggio.

La Juventus deve decidere il futuro del centrocampista brasiliano Arthur. Sono ore calde per il suo passaggio al Valencia ma bisogna ancora limare alcuni importanti dettagli.

Come riporta ‘Sebastiano Sarno’ oggi c’è un nuovo incontro tra le parti in questione. La Juventus è disposta a fare un sconto per il brasiliano affinché si possa chiudere l’operazione ma non vuole prendere parte alle spese dello stipendio, come invece chiede il club spagnolo.

Calciomercato Juventus, addio ma ad una condizione | Arthur al Valencia

Un addio previsto così come il ritorno in Spagna per il centrocampista brasiliano ma ad una condizione precisa, cioè il pagamento per intero dello stipendio solo da parte del club spagnolo. Inizialmente infatti il Valencia voleva che a prendere parte allo stipendio fosse la Juventus, a metà. Arrivabene non è d’accordo con questa proposta e oggi le parti s’incontreranno per decidere definitivamente.

C’è una buona volontà di uno sconto ma non di un pagamento a 50 e 50 per lo stipendio. Le parti si aggiorneranno ancora ma la volontà di chiudere la trattativa già c’è.