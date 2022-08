Calciomercato, Milinkovic alla Juventus: la “sentenza” lascia di stucco

Calciomercato Juventus, c’è sempre il sogno Milinkovic-Savic in bianconero ma quanto è possibile? Ecco svelato il mistero.

Milinkovic-Savic alla Juventus? Un tormentone che tiene ancora più infiammate le estati ormai da diverse stagioni ma ad oggi quanto è possibile che la Juventus ingaggi il serbo?

Stando ad ‘Eurosport’, ad oggi, è quasi impossibile che la Juventus riesce ad ingaggiare il centrocampista classe 1995 della Lazio. Il valore di mercato attuale di Savic è troppo eccessivo per le casse dei bianconeri. La Lazio continua a chiudere almeno 60 milioni di euro per il suo addio.

Calciomercato Juventus, Savic in bianconero “impossibile” a meno che…

Per vedere Sergej in bianconero bisognerà come minimo cedere almeno due dei centrocampisti sul mercato. In tal senso servirebbero le cessioni assicurate di Rabiot, in direzione Monaco in Francia e di Arthur anche lui vicinissimo al Velencia. Di conseguenza solo dopo questi colpi in uscita si potrà ragionare sulla possibile trattativa.

La Juventus è consapevole della difficoltà dell’operazione ma non è completamente rassegnata, già in passato Savic aveva manifestato più che apprezzamenti rivolti all’ambiente bianconero e adesso c’è da capire quale sarà il suo destino e se sarà ancora una volta nella Capitale.