Calciomercato Juventus, blitz con l’agente ed allarme Napoli: c’è già un sì

Calciomercato Juventus, blitz con l’agente e mossa a sorpresa. Adesso il giocatore avrebbe un’altra favorita.

Il Napoli si starebbe muovendo concretamente per chiudere l’operazione Raspadori dal Sassuolo. L’attaccante italiano che per lungo tempo è stato un osservato speciale dei bianconeri adesso potrebbe scegliere la maglia azzurra del Napoli.

Stando infatti all’indiscrezione rilanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club partenopeo si starebbe muovendo concretamente per chiudere un operazione offensiva. Sarebbe stati offerti, infatti, ben 30 milioni per convincere Carnevali a cederlo ma come sottolinea il quotidiano sportivo potrebbe esserci una contromossa dei bianconeri che avevano già il sì del giocatore.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Raspadori | Il Napoli fa sul serio

Il Napoli fa sul serio per l’attaccante. 30 milioni per uno dei volti più importanti della nostra nazionale. Dopo la cessione di Scamacca al West Ham, il Sassuolo potrebbe mettere a segno un altro colpo in uscita. Raspadori che a lungo tempo è stato un osservato speciale dei bianconeri avrebbe un’altra big interessata e pronta ad offrire 30 milioni di euro.

Ma come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ ci potrebbe essere anche una contromossa dei bianconeri che avrebbero contattato l’agente del giocatore. Insomma ci sarebbe un vero e proprio duello ai vertici per assicurarsi uno dei prospetti più importanti della Serie A. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.