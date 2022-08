Calciomercato Juventus, tentazione Mertens: l’offerta è da brividi

By

Calciomercato Juventus, una tentazione che adesso potrebbe diventare realtà concreta. I bianconeri valutano il grande colpo dalla rivale.

Incredibile ma vero, i bianconeri stanno valutando l’acquisto di “Ciro” Mertens dal Napoli. Il giocatore in uscita dalla squadra partenopea potrebbe diventare d’interesse per la Juventus e sarebbe la seconda volta che un grande giocatore del Napoli sceglierebbe i bianconeri, dopo il caso Higuain ovviamente.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’idea di arrivare al campione belga a parametro zero stuzzica e non solo le fantasie dei tifosi ma anche quella dei dirigenti. L’operazione Morata si è nuovamente complicata e potrebbe essere vano il tentativo dei bianconeri di arrivare allo spagnolo.

Calciomercato Juventus, Mertens a zero | Suggestione pazzesca

I bianconeri valuterebbero dunque l’acquisto del belga a parametro zero. Svincolato ufficialmente dal Napoli. Nel mirino dei bianconeri, oltre a Muriel, Martial e Kostic si sarebbe aggiunto, appunto, anche il belga.

Un colpo sicuro anche in vista della Champions League, palcoscenico che l’ha visto protagonista per diverse stagioni. Adesso il possibile colpo arriverebbe tramite uno stipendio da top player, 5 milioni annui. Staremo a vedere come si evolverà la trattativa ma il nome di Mertens adesso è rovente nei radar della Vecchia Signora.