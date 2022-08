Calciomercato Juventus, l’Inter si tira fuori: ecco la “spalla” di Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’Inter si chiama fuori dalla trattativa. Adesso la squadra bianconera è libera di agire in autonomia.

L’Inter si chiama fuori dalla trattativa per Mertens. Lo comunica direttamente il giornalista ‘Fabrizio Biasin’ sul proprio portale social. La squadra nerazzurra non può permettersi un altro attaccante in rosa e quindi lascerebbe in completa autonomia la Juventus. Libera di agire.

L’inter non cercherebbe più Mertens. In passato si era parlato di un forte interesse per il giocatore e pupillo del Napoli. Ciro Mertens adesso sarebbe libero di scegliersi una nuova squadra e su di lui si starebbe muovendo proprio la Juventus. La rosa dei nerazzurri è al completo in attacco e pertanto non saranno possibili altri colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, l’Inter molla Mertens | Libera uscita per i bianconeri

L’Inter, come scrive Biasin, deve ridurre il monte ingaggi e pertanto avendo già nella scuderia di Inzaghi ben quattro attaccanti, non farà pressing per l’operazione Mertens, a parametro zero e -ormai- svincolato dal Napoli.

Come detto poc’anzi, adesso, la Juventus sarebbe libera di agire da sola e in completa autonomia. Per il club bianconero si tratterebbe di un colpo sicuro e un giocatore capace di fare la differenza anche a livello internazionale. La Juventus proporrebbe al giocatore uno stipendio da top player assoluto, da almeno 5 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.