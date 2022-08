Calciomercato Juventus, colpo di scena Arthur: “Trovato l’accordo”

Calciomercato Juventus, colpo di scena nella trattativa con tanto di accordo definitivo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La Juventus avrebbe trovato l’accordo definitivo per la cessione di Arthur al Valencia. Lo annunciano dal ‘Goal’ spagnolo direttamente sul portale Twitter di Ruben Uria. Il giocatore infatti avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club spagnolo allenato da Gattuso, il Valencia.

Il Valencia infatti vorrebbe già averlo il prima possibile ma deve liberare un posto comunitario. Gattuso farà di tutto per averlo già in rosa e disponibile. Il piano prevede di la cessione di Marcos André per fare spazio, appunto, ad Arthur.

Calciomercato Juventus, Arthur ci siamo | Accordo verbale con il Valencia

Gattuso ha già raggiunto il sì del giocatore e adesso si appresta ad averlo il prima possibile in squadra. Il Valencia lo vuole in rosa per dargli lo spazio da titolare. Per farlo, però, deve liberare una casella dei giocatori comunitari cedendo Marcos André. Stando infatti all’indiscrezione, l’operazione è ormai cosa fatta.

Un colpo in uscita che vedrà, finalmente, risolta una questione ingarbugliata in mediana. Insieme ad Arthur, con il già partito Ramsey in rescissione di contratto, si potrebbe aggiungere anche Adrien Rabiot. Il francese è sempre corteggiato dal Monaco e si attendono ulteriori novità in merito.