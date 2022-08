Calciomercato, solo cash per Milinkovic: la Juve ha pronta l’offerta monstre

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic continua ad essere un obiettivo concreto ecco come chiudere l’operazione.

La Juventus vuole fare di tutto per chiudere l’operazione Savic. il “sergente” potrebbe arrivare in bianconero ad una condizione, solo cash. Offerta che i bianconeri sono disposti a fare pur di arrivare ad uno dei centrocampisti più forti della Serie A.

Stando alla pagina insider dei bianconeri, ‘Enganche’ su Twitter, la Vecchia Signora sarebbe già disposta a spingersi più in là. Per arrivare a Sergej la società offrirebbe una cifra pari a 55/60 milioni di euro solo cash. Offerta decisamente irrifiutabile che andrebbe ad accontentare anche il presidente Lotito.

Pensare un centrocampo composto da Pogba e Savic insieme è una fantasia più che reale. Adesso i bianconeri vogliono riformare un centrocampo stellare per puntare in alto anche laddove si è mostrato troppe volte il fianco negli ultimi anni: la Champions League. La signora vuole tornare protagonista sia in Italia ma soprattutto in Europa dopo anni decisamente non al top delle aspettative.

Con l’acquisto del sergente si riformerebbe un centrocampo davvero stellare, capace di ricordare quello della Juventus più forte degli ultimi tempi, cioè del periodo di Conte e soci. C’è voglia di ritornare ai vertici e questa potrebbe essere la stagione decisiva. Staremo a vedere cosa succederà.