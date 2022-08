Calciomercato Juventus, per il vice-Vlahovic c’è l’eterno ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, rispunta un nome in attacco decisamente già da tempo accostato ai bianconeri. Può essere il perfetto vice.

Non c’è mercato senza il nome di Milik e in un certo senso il nome del polacco è stato per davvero accostato ai bianconeri per lungo tempo. Vuoi per il periodo in cui Sarri sedeva sulla panchina dei bianconeri e vuoi anche per la predisposizione del bomber ex Napoli ad adattarsi perfettamente al campionato italiano. In un certo senso, infatti, Milik potrebbe, per caratteristiche personali, essere il perfetto vice di DV9.

E dall’estero, esattamente dalla Francia, dal portale ‘But!’ è rimbalzato nuovamente il nome del polacco nei radar bianconeri per il prossimo attaccante.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sono convinti | Milik come vice di Vlahovic

L’attaccante del Marsiglia come vice di Dusan Vlahovic. Un nome certamente non nuovo ma che potrebbe in qualche modo rappresentare un usato sicuro. Con l’operazione Morata sempre più complicata, che fino a qualche settimana fa veniva considerato priorità, adesso i bianconeri si guardano intorno scrutando tutte le opportunità anche e soprattutto estere.

Milik per fattibilità di costi e per conoscenza del campionato, potrebbe essere l’interprete giusto da affiancare ai già consolidati attaccanti presenti in rosa. Attendiamo dettagli in merito nelle prossime settimane.