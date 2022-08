Calciomercato Juventus, incontro per Zaniolo: 55 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, manca poco al via del nuovo campionato e adesso si fa il punto sul calciatore italiano.

Zaniolo in o Zaniolo out? Mourinho adesso non vorrebbe privarsene, a pochi giorni dall’inizio del campionato ma da Londra continuano a fare pressing per averlo. Ci sarebbe infatti già stato un incontro tra Pinto e lo stesso Paritici affinché si possa chiudere la trattativa.

Sulla carta ballano 55 milioni di euro. Il prezzo che la Roma ritiene congruo per il proprio fuoriclasse. Ma gli animi sembrano cambiati anche nel ragazzo che non sembra così più intenzionato a lasciare Roma già adesso.

Calciomercato Juventus, Conte lo vuole per il suo 3-4-2-1

Proprio Conte, come scrive ‘Repubblica’, vedrebbe perfetto l’italiano per il suo “nuovo” modulo al Tottenham. Il 3-4-2-1 che vedrebbe protagonista proprio Nicolò. Ma adesso al vertice decisivo ci sarà proprio lo special One.

Mourinho non intende privarsene adesso e pertanto, per il momento, si potrebbe addirittura pensare alla permanenza del giocatore che per lungo tempo è stato accostato alla Juventus.