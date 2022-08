Calciomercato Juventus, alleato in casa per Milinkovic: salta tutto

Calciomercato Juventus, “alleato” in casa per l’operazione Milinkovic-Savic. Ecco cosa sta succedendo per il centrocampista.

Stando alle ultime indiscrezioni, i ‘Red Devils’ non starebbero cercando l’acquisto di Milinkovic-Savic come invece si era parlato la settimana scorsa.

Il centrocampista classe 1995 della nazionale serba è uno dei desideri numero uno dei tifosi bianconeri ma anche della dirigenza. Come riportato dall’indiscrezione de “Il Messaggero”, il Manchester United si sarebbe defilato nel potenziale acquisto del “sergente”.

Calciomercato Juventus, Rabiot al Manchester defila Sergej | Ora si può di nuovo sognare

L’acquisto di Rabiot, infatti, sarebbe stato decisivo per il possibile futuro acquisto di Savic. In sostanza con l’arrivo del centrocampista francese, i Red Devils non punterebbero più su un altro centrocampista, liberando così di fatto il serbo.

Una buona notizia per la Juventus che adesso potrebbe rimanere la sola in coda per l’acquisto del fuoriclasse della Lazio. Un sogno chiaramente ma che potrebbe diventare presto realtà. Staremo in attesa di ulteriori novità e con il grande desiderio del possibile acquisto.