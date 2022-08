Calciomercato Juventus, gioiello della Nazionale nel mirino: fa tutto Rabiot

Calciomercato Juventus, con la cessione del francese i bianconeri andrebbero a chiudere un grande obiettivo in mediana.

C’è chi va e chi entra. Rabiot è ormai un prossimo giocatore del Manchester United manca solo la firma e l’ufficialità dell’operazione. Un colpo in uscita che permetterà ai bianconeri un altro, importante, colpo in entrata. Si tratta per Frattesi.

Frattesi, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ è un profilo che non interessa solo alla Juventus, infatti il talento italiano è stato da tempo accostato alla Roma che però adesso l’avrebbe mollato dopo i recenti acquisti. Il “nuovo Marchisio” potrebbe arrivare in bianconero ad una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Frattesi a 15-20 milioni | La dirigenza ci pensa

Importante per il Sassuolo ma anche e soprattutto per la nazionale italiana. Frattesi ha dimostrato in più riprese di avere il phisique du role ideale. Giovane, grintoso ma soprattutto già decisivo. Per molti è già considerabile l’erede designato di Marchisio, anche per le sue caratteristiche tecniche. Certamente sono paragoni importanti ma la Juventus sa che potrebbe chiudere un grande colpo. Staremo a vedere come si evolverà l’operazione ma certamente l’addio di Rabiot fa ben sperare per un nuovo potenziale acquisto in mediana.