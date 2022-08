Calciomercato Juventus, pugno duro di Arrivabene: lo fanno subito fuori

Calciomercato Juventus, la situazione non è certamente piaciuta alla dirigenza che adesso valuta una soluzione.

Calciomercato Juventus, Kean ci risiamo. Già in passato l’attaccante italiano aveva avuto problemi disciplinari in nazionale, con il compagno e amico Zaniolo e adesso ci è ricascato in bianconero. Società poco tollerante sotto questo punto di vista.

Stando infatti all’indiscrezione de ‘La Nazione’, l’esclusione di Kean dall’amichevole giocata alla Continassa contro l’Atletico Madrid, è stata la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso. L’attaccante è infatti stato escluso per motivi disciplinari e adesso la sua permanenza in bianconero potrebbe complicarsi ulteriormente.

Calciomercato Juventus, Kean escluso per motivi disciplinari

L’attaccante non ha infatti partecipato alla sfida contro gli spagnoli persa poi per 4 reti a 0. Adesso si cercherà una soluzione ma è non è da escludersi la cessione, dipendentemente da chi arriverà in bianconero.

La Juventus segue ancora con molta attenzione l’operazione Depay, svincolato dal Barcellona. L’attaccante olandese potrebbe essere il rinforzo ideale soprattutto a parametro zero. Il cosiddetto vice Vlahovic potrebbe arrivare molto presto. Staremo a vedere come si muoveranno i due dirigenti in tal senso. Ma sia Cherubini che Arrivabene sembrano avere le idee ben chiare.