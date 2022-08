Calciomercato Juventus, ansia Roma: la fumata nera che ribalta tutto

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe complicarsi un colpo in entrata che sembrava cosa ormai fatta: ecco i dettagli.

Non è ancora detta l’ultima parola. Belotti che sembrava ad un passo dal passaggio giallorosso potrebbe complicarsi. Il motivo sarebbe dovuto, secondo l’indiscrezione de il “Tempo”, all’affare Shomurodov e Bologna.

L’operazione, infatti, non decolla. Le richieste continuano ad essere troppo alte da parte della dirigenza giallorossa e pertanto il tutto potrebbe saltare, compromettendo l’arrivo definitivo di Belotti svincolato.

Calciomercato Juventus, Roma rischia di perdere Belotti

Il bomber ex capitano del Torino aveva già acconsentito al suo passaggio in giallorosso ma, stando alle ultime indiscrezioni, l’operazione potrebbe complicarsi proprio per l’impossibilità del club giallorosso di tesserarlo senza aver ceduto prima Shomurodov.

In caso, infatti, di mancato accordo fra le parti, potrebbe rientrare in gioco e, clamorosamente, la Juventus. Belotti nonostante il passato da capitano del Torino piace molto al club bianconero che lo vorrebbe come vice Vlahovic in attacco. Data l’impossibilità di arrivare alla chiusura con Alvaro Morata, i bianconeri lo valutano ancora valida alternativa in attacco, nonostante l’ormai sempre più vicina operazione Depay, anche lui in possibile arrivo a parametro zero. Staremo a vedere cosa decideranno di fare in tal senso i dirigenti. Belotti, però, rimane un profilo più che gradito viste le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono come bomber d’area.