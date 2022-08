Calciomercato Juventus, montagne russe Zaniolo: firma con aumento

Calciomercato Juventus, montagne russe Zaniolo: firma di contratto con aumento dello stipendio. Ormai la decisione è stata presa

Addio Zaniolo. Stavolta, a quanto pare, in maniera davvero definitiva. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina infatti, non ci sarebbero davvero più dubbi su quello che sarà il futuro del numero 22 giallorosso, accostato alla Juventus per buona parte dell’estate, ma che per via delle richieste di Tiago Pinto, general manager della Roma, non s’è mai visto dalle parti della Continassa.

Per questo Cherubini ha virato su Kostic, atteso oggi in città: l’impossibilità di raggiungere Zaniolo ha costretto il direttore dell’area tecnica della Juventus a cambiare obiettivo. Costi assai più contenuti, e meno muri davanti.

Calciomercato Juventus, Zaniolo rinnova con la Roma

A settembre, secondo il quotidiano romano, la priorità della Roma sarà quella di prolungare il contratto di Zaniolo che adesso è in scadenza nel 2024. Almeno due anni, forse qualcosa in più, con sostanziale ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Si passerà dai 2,5 milioni di euro attuali, ai 4 milioni con probabili più bonus per blindare praticamente il giocatore. Che, nell’ultimo periodo, è stato anche ad un passo dal vestire la maglia del Tottenham di Antonio Conte: ma poi Mourinho s’è messo in mezzo, chiudendo le porte ad un addio.

Adesso il futuro è scritto e i dubbi sono stati sciolti. La Juventus abbandona l’obiettivo e sa che per il momento non se ne farà nulla. Magari se ne potrebbe riparlare il prossimo anno, chissà, ma per ora Zaniolo rimarrà solamente un sogno di mezza estate e nulla più. Con buona pace per Massimiliano Allegri, che si dovrà “accontentare” del serbo preso dall’Eintracht Francoforte. Un bel regalo, comunque, nel giorno del suo compleanno per il tecnico della Vecchia Signora.