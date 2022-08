Calciomercato, la telefonata della Juventus e l’accordo imminente per il bomber

Calciomercato Juventus, la squadra bianconera ci ha provato fino all’ultimo per il bomber che adesso ha preso una decisione.

Juve in pompa magna per il Cholito. Simeone è un giocatore che fino all’ultimo ha interessato la dirigenza bianconera ma ora il suo sogno di giocare nella squadra dove militò Maradona può diventare realtà.

Stando ad ‘Il Corriere dello Sport’, il Napoli sarebbe già in chiusura per l’attaccante argentino. Come riporta il quotidiano sportivo, però, la Juventus ci avrebbe provato fino all’ultimo per chiudere l’operazione.

Calciomercato Juventus, Simeone ha deciso | Giocherà nella squadra di Maradona

Dopo la cessione di Petagna al Monza, i partenopei sono pronti a chiudere l’obiettivo in attacco. Un nulla di fatto per i bianconeri che fino all’ultimo ci avrebbero provato per il Cholito.

Ora il Napoli dovrò siglare l’accordo definitivo per il passaggio del bomber argentino dal Verona. Sarebbero però ore molto calde affinché si possa chiudere l’operazione. Molto probabilmente la Juventus andrà a chiudere per Depay: alternativa di super lusso per Allegri.