Calciomercato Juventus, Agnelli on fire: si chiude a 18 milioni

Calciomercato Juventus, 18 milioni per il triennale. Il colpo in entrata è prossimo e ci sarebbe il benestare anche del presidente.

La Juventus si appresta a chiudere l’operazione Depay. L’attaccante olandese è il preferito dei bianconeri e adesso che si è liberato dal Barcellona e pronto a firmare con la Vecchia Signora.

Per lui, come scrivono da ‘Tuttosport’, ci sarebbe pronto un triennale. 18 milioni in totale, quindi 6 a stagione. Un ingaggio da top player per un giocatore capace di fare la differenza ovunque giochi. A giorni potrebbe infatti arrivare il sì definitivo.

Calciomercato Juventus, Agnelli vuole Depay | 18 milioni per tre anni

Il bomber olandese è quindi pronto a sbarcare in quel di Torino. Un altro top player a disposizione di Allegri. Certamente il talento più cristallino sul mercato. Con l’acquisto di Lewandowski il Barcellona l’ha liberato, e l’ex Lione, adesso, è pronto a scegliere la sua prossima squadra.

I bianconeri offrono la Champions League e un piano decisamente molto importante per il presente. Un mercato importante con ambizioni giustificate. La vittoria dello scudetto e il sogno Champions, mai infranto e sempre nel pensiero dei tifosi. Palcoscenici ideali per un giocatore del calibro di Depay. Non ci resta che attendere il sì definitivo e la sempre più possibile ufficialità dell’operazione.