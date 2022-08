Calciomercato Juventus, boom boom Paredes: apertura ufficiale nel post partita

Calciomercato Juventus, Paredes “esce allo scoperto” e manda messaggi sul proprio futuro. Tutti i dettagli dell’operazione.

Dopo la vittoria del Psg, il tecnico della squadra francese esce allo scoperto e parla apertamente di alcuni suoi giocatori, in specie, quelli in uscita come l’argentino Paredes ormai sempre più vicino alla Juventus.

Dopo l’importante vittoria di ieri in campionato da parte del PSG, il tecnico dei parigini Cristophe Galtier ha voluto chiarire in conferenza stampa alcuni dettagli preziosi sui propri giocatori, approfondendo anche il tema mercato in uscita. Situazione che potrebbe infatti avere come protagonista proprio il centrocampista cercatissimo dai bianconeri.

Calciomercato, Juventus senti Galtier: “Paredes vuole giocatore e non so cosa accadrà”

Ecco cosa ha detto il tecnico del Psg in conferenza stampa sulla questione Paredes: “Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d’animo molto tranquillo“.

Un messaggio diretto alla Juventus, insomma, manca veramente poco affinché si possa chiudere un operazione voluta e seguita dall’inizio del mercato in corso.