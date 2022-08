Calciomercato Juventus, il bluff di Allegri: un ex Campione del Mondo last minute

Calciomercato Juventus, nonostante Allegri abbia detto di non averne bisogno, c’è l’operazione last minute davvero scoppiettante.

Da ‘Calciomercato.it’ si parla di una possibile, grande, operazione a sinistra. Allegri in conferenza stampa aveva parlato di un reparto terzini pieno e che, quindi, non ci sarebbe stato bisogno di ulteriori rinforzi.

Stando però all’ultima notizia, un profilo che potrebbe ingolosire i bianconeri è un campione consolidato come Jordi Alba. Il laterale del Barcellona, incredibilmente, potrebbe essere in partenza anche per volere di mister Xavi.

Calciomercato Juventus, un veterano per Allegri | Si sonda la pista Jordi Alba subito

L’asse Torino- Barcellona è da parecchio tempo molto attivo. Vuoi per il passato ma anche per il, grande, possibile colpo Depay. Proprio su Depay la dirigenza bianconera potrebbe cogliere la palla al balzo e parlare di un altro giocatore: Jordi Alba.

Il laterale sinistro piace ai bianconeri e vista la grande esperienza maturata nel tempo, potrebbe fare comodo ad Allegri. I rapporti tra i presidenti, Andrea Agnelli e Joan Laporta, sono ottimi e quindi si potrebbe discutere della potenziale operazione ance se, onestamente, i costi dell’ingaggio sono decisamente fuori portata per i bianconeri, almeno in questo momento storico. L’asse Torino-Barcellona è comunque molto caldo e ciò non è quindi da escludersi anche se attualmente non è facile chiudere un operazione del genere, visti i costi.