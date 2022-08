Calciomercato Juventus, “terremoto” Depay: spunta la data dell’ufficialità

By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna punta la possibile data dell’ufficialità dell’operazione in attacco: colpo a sorpresa.

Depay a Torino già questa settimana. Da ‘Mundo Deportivo’ si apre il sipario sulla possibile ufficialità dell’attaccante olandese pronto per l’avventura bianconera.

Depay quindi potrebbe già essere pronto per la prossima partita di campionato. Stando infatti al quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, l’attaccante belga è pronto a vestire la maglia della Juventus già da subito. Per lui si tratterebbe infatti di un arrivo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano | Depay già in questa settimana

Depay non dovrebbe nemmeno essere l’ultimo acquisto dei bianconeri. Consolidato l’acquisto dell’olandese, i bianconeri punteranno il tutto per tutto anche su Paredes. L’argentino è l’obiettivo numero uno in mediana e arriverebbe tramite la cessione di Rabiot, sempre più vicino alla firma con il Manchester United.

Un clamoroso colpo di scena che regalerà ad Allegri un altro attaccante di qualità in rosa. Depay, infatti, potrebbe giocare anche da titolare affiancato al già consolidato Dusan Vlahovic. Staremo a vedere cosa deciderà di fare il mister ma siamo certi che il giocatore saprà adattarsi perfettamente alle disposizioni tecniche.