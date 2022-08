Calciomercato Juventus, chiusura a un passo: 15 milioni

Calciomercato Juventus, la chiusura dell’operazione è davvero a un passo: ultimi dettagli da limare. L’affare si fa per 15 milioni

L’affare sembra davvero in chiusura e il club starebbe cercando solamente di limare gli ultimi dettagli con l’entourage del giocatore. Che poi, parlare di entourage, è una parola assai grossa, visto che si tratta solamente della madre di Adrien Rabiot che cura gli interessi del figlio e che sta cercando in tutti i modi di alzare le richieste per volare via da Torino e atterrare a Manchester, sponda United.

L’accelerata sicuramente c’è stata dopo la sconfitta dello scorso weekend sul campo del Brighton. Ten Hag ha chiesto rinforzi di qualità alla dirigenza del club inglese e uno di questi, ormai, dovrebbe essere appunto il francese che aprirebbe lo spazio nella mediana bianconera a quel Paredes con il quale la Juve ha trovato un accordo economico da tempo.

Calciomercato Juventus, 15 milioni per Rabiot

Secondo le notizie che sono state riportate in queste ore da Sky Sports inglese, l’affare tra la Juve e lo United si dovrebbe chiudere sulla base di 15 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla società bianconera di piazzare una plusvalenza importante – e di togliere dal bilancio uno stipendio altrettanto pesante – visto che Rabiot è arrivato a Torino a parametro zero. Insomma, in poche parole, ci siamo davvero e tutto questo potrebbe far scattare quell’effetto domino che farebbe arrivare a Torino l’argentino: Allegri, per lui, ha già cucito l’abito che dovrà fargli indossare, quello di metronomo in mezzo al campo con il compito di andare a dettare i tempi nel corso di questa stagione che è iniziata decisamente con il piede giusto. La vittoria contro il Sassuolo, netta e senza discussioni, ha sicuramente dato fiducia all’ambiente.