Calciomercato Juventus, fumata bianca imminente: annuncio ufficiale in giornata

Calciomercato Juventus, atteso l’annuncio ufficiale in giornata per l’operazione in uscita. Cosa sta succedendo in mediana.

In giornata, come scrive ‘Mirko Di Natale’ sul proprio profilo Twitter, potrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio al Monza del giocatore bianconero Rovella.

Il giovane centrocampista italiano passerà alla squadra neopromossa con grandi ambizioni per rimanere in Serie A, in un prestito secco.

Il Monza neopromossa sta mettendo su una squadra considerevole. Tanti talenti italiani e giovanissimi sul trampolino di lancio. Uno di questi potrebbe proprio essere Rovella che dopo due stagioni in prestito al Genoa adesso ritorna in prestito in una squadra di Serie A.

L’obiettivo della Juventus è quello di averlo pronto il prima possibile così da potersi ritagliare un posto da titolare nella squadra di Allegri. Adesso la nuova Juventus ha preso forma, cambiato – letteralmente – pelle con innesti importanti in tutti i settori, iniziando proprio dal centrocampo. Prima Pogba e poi, sempre più possibile, il colpo Paredes. La Juventus ha quindi intenzione di consolidare alcuni talenti giovani come Miretti che è sempre più utilizzato da mister Allegri e Fagioli. Ma anche Rovella potrà ritagliarsi un posto importante in futuro. Per permettergli questo upgrade la Juventus lo vuole rodare da titolare in una squadra con molte ambizioni com’è il Monza di Silvio Berlusconi. Staremo a vedere cosa succederà.