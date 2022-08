Calciomercato Juventus, Zaniolo in extremis: l’infortunio che ribalta tutto

Calciomercato Juventus, non ancora chiuso il discorso. Ecco come può riaprirsi l’operazione Zaniolo in extremis.

Zaniolo alla Juventus si può ancora fare. Si è parlato tantissimo del talento italiano negli ultimi tempi. Già dal tweet di Greggio che lo dava certo in bianconero fino al presunto “dimenticatoio”. Adesso però i tempi sembrano di nuovo maturi per ritornare a parlarci e l’infortunio di Di Maria potrebbe “obbligare” la dirigenza a puntare il tutto e per tutto sul talento italiano.

Inutile ribadire anche ciò che è oggettivo. Zaniolo è il talento più cristallino del nostro campionato, o meglio, uno dei migliori italiani in circolazione. Classe 1999 e una voglia di spaccare in tutti i sensi. La Juventus il suo grande sogno, la squadra che tifava da bambino e che adesso potrebbe offrirgli un contratto da protagonista assoluto, ma a che costo? Questo è ancora da vedere ma non è detto che i bianconeri ci puntino il tutto per tutto nella fine del mercato estivo.

Calciomercato Juventus, Zaniolo ritorna in pole

Già al suo esordio in campionato, Zaniolo ha dimostrato di avere il phisique du role da leader indiscusso. Un punto cruciale nella nuova Roma competitiva quanto basta per ambire al sogno scudetto. Ma tra i sogni ricorrenti del “piccolo” gioiello giallorosso c’è sempre il bianconero.

Quei due colori potrebbero ritornare in trendtopic e aver affiancato il suo nome. Chissà che possa essere, questa, la volta buona. I tifosi ci sperano e come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ adesso, si può fare.