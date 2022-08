Calciomercato Juventus, colpo di scena Mckennie: ultim’ora Sky

Calciomercato Juventus, colpo di scena sull’operazione McKennie. Adesso è ufficiale. Tutti i dettagli direttamente da ‘Sky’.

McKennie è un giocatore che adesso è rientrato tra i potenziali titolari di Allegri. Per lungo tempo la scorsa stagione il texano ha saltato la parte cruciale per un infortunio che l’ha tenuto fuori dai campi di gioco per lungo tempo. Adesso, nonostante le indiscrezioni che lo vedevano come potenziale partente in direzione Manchester, ‘Sky Sport’ conferma che i ‘Red Devils’ non avrebbero ufficialmente intavolato nessuna trattativa per il centrocampista.

Pertanto, salvo miracoli improvvisi, il giocatore rimarrà alla Juventus anche questa stagione soprattutto per volere di Allegri con cui ha instaurato un ottimo legale professionale.

Calciomercato Juventus, nessuna richiesta ufficiale del Manchester per McKennie

Si era parlato di lui nella potenziale trattativa che l’avrebbe portato a Manchester proprio come Rabiot. Ma Florian Plettenberg dello ‘Sky Sport’ tedesco conferma che i ‘Red Devils’ non hanno mosso nessuna richiesta ufficiale nei confronti del centrocampista.

Profilo che, quindi, potrà fare ancora comodo ad Allegri. Nonostante l’infortunio della precedente stagione, McKennie ha sempre risposto affermativo quando veniva chiamato in causa. Un giocatore duttile che può essere ancora parte importante del progetto bianconero, anche per questa stagione che è appena incominciata.