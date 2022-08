Calciomercato Juventus, stretta finale Zaniolo: firma con aumento

Calciomercato Juventus, il presente di Zaniolo potrebbe definitivamente cambiare. Potrebbe succedere subito.

I tempi sono cambiati, o meglio, il mercato sta per volgere al termine e nonostante la Juventus non abbia smesso di inseguire il talento giallorosso, Zaniolo rimane, comunque, un possibile punto fermo per la squadra di Mourinho.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Asromalive.it” il futuro del talento italiano potrebbe consolidarsi, nuovamente, in giallorosso. Prende infatti l’ipotesi rinnovo fino al 2027 a 4 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus, Zaniolo può rinnovare | 4 milioni fino al 2027

Certamente una notizia che non piace alla squadra bianconera che però dovrà fare i conti anche con la gestione preziosa di un talento cristallino com’è Zaniolo. Il trittico d’attacco che lo vede protagonista insieme all’ex bianconero Dybale e Abrham potrebbe durare ancora a lungo.

Il giocatore per altro avrebbe la scadenza all’estate 2024 e la Roma non vuole farsi trovare sprovvista, qualora, appunto, magari, la Juventus dovesse puntare su di lui a fine estate prossima vedendolo come sostituto di Di Maria che ricordiamolo ha un solo anno di contratto che lo lega ai bianconeri. Un ultimatum che potrebbe arrivare direttamente in questi mesi, ed è indiscrezione molto concreta perché viene riportata, anche, sia da ‘ Il Corriere dello Sport’ e da la ‘Gazzetta dello Sport’.