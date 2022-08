Calciomercato Juventus, offerta monstre per Zaniolo: l’intesa è dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, offerta decisamente importante che potrebbe, dunque, consolidare l’operazione Zaniolo.

Sono ore roventi per il possibile rinnovo di Zaniolo in maglia giallorossa. Stando alle ultime indiscrezioni, riportate direttamente dal giornalista ‘Michele Criscitiello’, la Roma vorrebbe rinnovare il suo pupillo ad una cifra pari a 4,5 milioni di euro.

Parti che, in questo momento, sembrano molto vicine al raggiungimento dell’intesa. Sembrava ieri mentre i tifosi bianconeri sognavano l’avvento del talento italiano con tanto di soffiata di Greggio che aveva scatenato i supporter della Vecchia Signora. Ma ad oggi, la verità sembra vederlo più vicino alla permanenza in giallorosso.

Calciomercato Juventus, Zaniolo può rimanere | Rinnovo vicino

Rinnovo a 4,5 milioni per il talento giallorosso. Un pezzo pregiato della scuderia di Mourinho che quest’anno punta in grande, allo scudetto. Non è un mistero che il mercato, decisamente importante, fatto dai giallorossi per questa stagione che ha visto arrivare anche Paulo Dybala, abbia come obiettivo proprio il tricolore.

Un obiettivo che potrebbe avere proprio Zaniolo come centro del progetto anche per volere di mister Mourinho. Sono ore decisive e l’eventualità di un rinnovo si fa, ora dopo ora, più concreta. Allontanando di fatto il possibile avvento in bianconero, come invece si pensava qualche settimana fa. Staremo dunque a vedere cosa succederà ma in questo momento il rinnovo sembra l’opzione più praticabile per Zaniolo.